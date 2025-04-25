«Он хотел, чтобы мы были счастливы»: Житель Ростовской области добровольно стал штурмовиком и погиб во втором бою

Татьяна Бибен из села Чалтырь Ростовской области вспоминает своего мужа Василия как мужчину с большой буквы и главную опору в жизни. Вместе они прожили 25 лет, преодолевая различные трудности и радости.
Василий родом из Западной Украины, переехал на Дон. Здесь женился на Татьяне. Они построили дом и хозяйство, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Татьяна отмечает, что Настя была папиной дочкой, и между ними существовала особая связь.
Однажды Василий заговорил о своем желании участвовать в специальной военной операции. Татьяна сначала не воспринимала это всерьез, но вскоре поняла, что муж уже принял решение. Их первая серьезная ссора произошла, когда она пыталась уговорить его остаться. Но решимость мужчины была непоколебима.
Василия проводили в последний путь с воинскими почестями. Фото: из архива семьи.
Перед отправкой «за ленточку» жена на прощание дала любимому иконку, а дочь Настя — плюшевого мишку, сказав, что он станет его оберегом. Василий обещал обязательно вернуться домой.
Уже в середине октября солдат отправился в свой первый штурм. «Боевое крещение» Василий прошел успешно.
Но вернуться со второго задания солдату было не суждено. Во время штурма Василий получил смертельное ранение.
— Я была на работе, когда мне позвонил сослуживец мужа и сказал, что Васи больше нет. Я не могла поверить в гибель любимого.
О смерти Василия жене сообщил его сослуживец. Фото: из архива семьи.
Больше сорока дней тело солдата не получалось эвакуировать с поля боя. Враг открывал огонь при малейшем движении на том участке.
Спустя 44 дня тело Василия привезли в Ростов и похоронили с воинскими почестями. Теперь Татьяна старается жить ради дочери, как бы тяжело ей ни было.
— Василий всегда хотел, чтобы мы были счастливы, — подчеркивает она.
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