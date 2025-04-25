«Он хотел, чтобы мы были счастливы»: Житель Ростовской области добровольно стал штурмовиком и погиб во втором бою

Василий родом из Западной Украины, переехал на Дон. Здесь женился на Татьяне. Они построили дом и хозяйство, а в 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Татьяна отмечает, что Настя была папиной дочкой, и между ними существовала особая связь.