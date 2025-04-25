Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре учеников гимназии № 11 обучили управлять дронами на мастер-классе

В областной столице ветеран СВО научил школьников управлять беспилотными дронами.

В областной столице ветеран СВО научил школьников управлять беспилотными дронами. Об этом сообщает ВолгаНьюс.

Ученикам показали ноутбуки с симуляторами полетов, настоящий БПЛА и даже показали как он летает. Ребятам рассказаи все о работе дронов и сфере их применения. В будущем некоторые из них могу связать свою жизнь с пилотированием или сборкой этой техники.

Ведущий мастер-класса Матвей Мартемьянов. Вместе с единомышленниками он открыл в Самаре производства аппаратов «Буревестник».

Больше новостей о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».