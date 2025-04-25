В Самаре учеников гимназии № 11 обучили управлять дронами на мастер-классе

В областной столице ветеран СВО научил школьников управлять беспилотными дронами. Об этом сообщает ВолгаНьюс.
Ученикам показали ноутбуки с симуляторами полетов, настоящий БПЛА и даже показали как он летает. Ребятам рассказаи все о работе дронов и сфере их применения. В будущем некоторые из них могу связать свою жизнь с пилотированием или сборкой этой техники.
Ведущий мастер-класса Матвей Мартемьянов. Вместе с единомышленниками он открыл в Самаре производства аппаратов «Буревестник».
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