В Самаре учеников гимназии № 11 обучили управлять дронами на мастер-классе

Ученикам показали ноутбуки с симуляторами полетов, настоящий БПЛА и даже показали как он летает. Ребятам рассказаи все о работе дронов и сфере их применения. В будущем некоторые из них могу связать свою жизнь с пилотированием или сборкой этой техники.