Молдова рискует опять остаться без урожая: Приближаются заморозки — синоптики объявили «желтый код»

Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение о неблагоприятных погодных условиях. С 27 по 29 апреля по всей территории Республики Молдова вводится желтый код погодной опасности в связи с заморозками.
Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы температура на поверхности почвы опустится до −1…-3°C. В отдельных районах заморозки ожидаются также в воздухе, особенно 28 и 29 апреля.
Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут негативно сказаться на сельскохозяйственных культурах. Особенно рискуют посевы и молодые растения. Жителям и аграриям рекомендуется принять меры по защите растений.
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