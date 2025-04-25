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Молдова рискует опять остаться без урожая: Приближаются заморозки — синоптики объявили «желтый код»

Температура на поверхности почвы опустится до −1…-3°C.

Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба объявила метеопредупреждение о неблагоприятных погодных условиях. С 27 по 29 апреля по всей территории Республики Молдова вводится желтый код погодной опасности в связи с заморозками.

Согласно прогнозу, в ночные и утренние часы температура на поверхности почвы опустится до −1…-3°C. В отдельных районах заморозки ожидаются также в воздухе, особенно 28 и 29 апреля.

Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут негативно сказаться на сельскохозяйственных культурах. Особенно рискуют посевы и молодые растения. Жителям и аграриям рекомендуется принять меры по защите растений.

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