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В Ростовской области «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате

Акция «Бессмертный полк» в Ростовской области не пройдет в традиционном формате.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили в пресс-центре правительства региона.

«В настоящий момент на территории Ростовской области проведение массовой акции “Бессмертный полк” в традиционном формате (шествие) не запланировано», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что жителям региона будут доступны «другие форматы для участия в акции», которые в настоящее время находятся в стадии проработки.