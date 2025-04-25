В Ростовской области «Бессмертный полк» не будет проходить в очном формате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили в пресс-центре правительства региона.
«В настоящий момент на территории Ростовской области проведение массовой акции “Бессмертный полк” в традиционном формате (шествие) не запланировано», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что жителям региона будут доступны «другие форматы для участия в акции», которые в настоящее время находятся в стадии проработки.