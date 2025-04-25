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Из омской школы № 159 эвакуировали людей

После сообщения о минировании учеников отправили по домам.

Источник: Комсомольская правда

25 апреля в Центральном административном округе Омска прошла эвакуация людей из школы. Неизвестные сообщили о минировании гимназии № 159, которая расположена по адресу улица Барнаульская, 134. Об этом сообщил телеграм-канал Om1_Omsk.

«Школьников вывели на улицу. Как рассказали в департаменте образования мэрии, сотрудники учебного заведения оперативно отреагировали на угрозу, вызвали правоохранителей и организовали эвакуацию», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место событий спецслужбы проверили территорию. Учеников отправили по домам.

Ранее «КП Омск» рассказала, что десятки детей и педагогов двух местных школ отравились в столовых.