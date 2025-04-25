Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области начали капитальный ремонт нефтегорского краеведческого музея

В этом году в городе Нефтегорске стартовал капитальный ремонт здания местного краеведческого музея в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В этом году в городе Нефтегорске стартовал капитальный ремонт здания местного краеведческого музея в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом сообщает региональный Минкульт.

Работы включают обновление фасада, модернизацию залов, установку видеонаблюдения и системы кондиционирования. Также в музее появится мастерская для творческих занятий с мастерами прикладного искусства.

Музей, открытый в 1999 году, более 20 лет остается центром культурной и образовательной жизни города. В 2024 году здесь обновили оборудование, что позволило проводить интерактивные выставки, такие как «Нефтегорский район — край степей и озёр», ставшая самой популярной в прошлом году.

Ранее прокуратура потребовала привести в порядок памятник «Воинам-освободителям» на площади Славы в поселке Новосемейкино под Самарой.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!