В Самарской области начали капитальный ремонт нефтегорского краеведческого музея

В этом году в городе Нефтегорске стартовал капитальный ремонт здания местного краеведческого музея в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об этом сообщает региональный Минкульт.
Работы включают обновление фасада, модернизацию залов, установку видеонаблюдения и системы кондиционирования. Также в музее появится мастерская для творческих занятий с мастерами прикладного искусства.
Музей, открытый в 1999 году, более 20 лет остается центром культурной и образовательной жизни города. В 2024 году здесь обновили оборудование, что позволило проводить интерактивные выставки, такие как «Нефтегорский район — край степей и озёр», ставшая самой популярной в прошлом году.
Ранее прокуратура потребовала привести в порядок памятник «Воинам-освободителям» на площади Славы в поселке Новосемейкино под Самарой.
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