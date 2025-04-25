В Самарской области начали капитальный ремонт нефтегорского краеведческого музея

Музей, открытый в 1999 году, более 20 лет остается центром культурной и образовательной жизни города. В 2024 году здесь обновили оборудование, что позволило проводить интерактивные выставки, такие как «Нефтегорский район — край степей и озёр», ставшая самой популярной в прошлом году.