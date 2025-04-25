Тольяттинская «Ладья» проиграла самарскому ЦСК ВВС дома по буллитам 25 апреля

«Ладья» принимала «летчиков» в Тольятти. Хозяева дважды огорчили самарцев в стартовом отрезке. Отличились Данил Бородин и Александр Бажухин. Первый точно зарядил от дальнего борта, второй удачно сыграл на добивании.