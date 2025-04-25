Тольяттинская «Ладья» проиграла самарскому ЦСК ВВС дома по буллитам 25 апреля

Молодежка «автозаводцев» вела по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге упустила преимущество и уступила в серии послематчевых штрафных бросков — 3:4 (12+).
«Ладья» принимала «летчиков» в Тольятти. Хозяева дважды огорчили самарцев в стартовом отрезке. Отличились Данил Бородин и Александр Бажухин. Первый точно зарядил от дальнего борта, второй удачно сыграл на добивании.
После перерыва ЦСК ВВС ответил метким броском Владислава Савватеева. Также молодежка «автозаводцев» сменила вратаря. Место Матвея Никоновича занял Никита Иванов.
В финальной 20-минутке Степан Игнатов сравнял, а Даниил Рангаев впервые в матче вывел Самару вперед. Но за 40 секунд до сирены Александр Морозов спас «Ладью» от поражения — 3:3.
Встреча перетекла в овертайм и далее — серию буллитов. В ней сильнее были гости. Победный бросок на счету воспитанника тольяттинцев Остапа Маслова — 3:4.
Ранее шайба хоккеиста «Ладьи» Петра Михальченко попала в топ-10 голов МХЛ по итогам марта.
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