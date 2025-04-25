Вес мешал операции: В Ростове врачи спасли 190-килограммового пациента с запущенной опухолью

Когда 55-летний ростовчанин обратился к врачам с жалобами на кровь в моче, даже опытные специалисты задумались. Перед ними стоял пациент весом 190 килограммов с целым букетом сопутствующих заболеваний — от сердечной недостаточности до критически низкого гемоглобина. Но главной проблемой оказалась злокачественная опухоль почки, проросшая в мочевые пути.