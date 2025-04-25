Вес мешал операции: В Ростове врачи спасли 190-килограммового пациента с запущенной опухолью

Когда 55-летний ростовчанин обратился к врачам с жалобами на кровь в моче, даже опытные специалисты задумались. Перед ними стоял пациент весом 190 килограммов с целым букетом сопутствующих заболеваний — от сердечной недостаточности до критически низкого гемоглобина. Но главной проблемой оказалась злокачественная опухоль почки, проросшая в мочевые пути.
Ситуация оказалась парадоксальной: как объяснили в минздраве Ростовской области, мужчине жизненно необходима была операция, но сопутствующие проблемы делали ее практически невозможной.
Обследование выявило запущенный онкологический процесс. Иван МАКЕЕВ.
На консилиуме врачи-урологи и рентгенхирурги КДЦ «Здоровье» разработали план лечения. Первым делом медики провели эмболизацию — заблокировали сосуды, питающие опухоль. Затем стабилизировали уровень гемоглобина. Только после этого команда профессора Игоря Абояна к сложнейшему хирургическому вмешательству.
Операция прошла успешно. Врачам удалось не только спасти жизнь пациента, но и полностью удалить злокачественное образование. Теперь мужчина проходит реабилитацию.
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«Нужна срочная операция, но она почти невозможна»: Врачи спасли 190-килограммового ростовчанина с запущенной опухолью.
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