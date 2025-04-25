В СФ предложили разрешить учителям выгонять учеников из класса

«Если ученик 1−4 классов не реагирует на замечания учителя, то педагог может провести с учеником индивидуальную беседу о вреде такого поведения для себя и окружающих, при необходимости с привлечением социального педагога или психолога. Если же аналогичная ситуация происходит со старшеклассниками или обучающимися средней школы, то учителю необходимо гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за неоднократное нарушение дисциплины. Безусловно, все эти меры необходимо применять, если у ребёнка нет никаких медицинских противопоказаний, а также без перегибов в соответствии с законодательством и Конституцией Российской Федерации», — сказала Косихина.