Дятлова высказалась о распределении детей между корпусами 58 школы

«Было принято следующее решение: 1 сентября 2025-го года в корпус по улице Благовещенской мы переведём параллели 8-х и 9-х, 11-х классов. Набор в 10-й класс также будет осуществляться только в новом корпусе. Мы берём старшеклассников и переводим их в новый корпус. Тем самым мы сможем принять детей, проживающих на улицах, закреплённых за старым корпусом 58-й школы. Мы сможем исполнить норму СанПиН, а именно — пятиклассники будут учиться в первую смену. Очень сложное решение. Но нам приходится выбирать между молотом и наковальней», — пояснила Елена Дятлова, отметив, что в данной ситуации принять решение, которое бы удовлетворило всех, невозможно.