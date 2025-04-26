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Кроссворд на 26 апреля 2025

26 апреля родился один из самых известных римских императоров — Марк Аврелий. Его правление стало эпохой философии, военных испытаний и нравственных поисков. Предлагаем разгадать наш кроссворд и узнать больше о его жизни и стоическом взгляде на мир.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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