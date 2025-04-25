В мэрии рассказали, почему не убирают торговые палатки на остановках в Калининграде

— Не все жители готовы покупать продукты в больших торговых сетях. Сегодня возможность купить товары у производителя — молоко, мясные изделия, колбасные изделия — это, в том числе, регулирование цены. Такая форма поддержки предпринимательства важна для города. НТО в городе останутся, но их нужно приводить в надлежащее состояние, — рассказала Елена Дятлова. — Вышел из автобуса и купил у производителя молоко, хлеб. Это удобно.