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В мэрии рассказали, почему не убирают торговые палатки на остановках в Калининграде

Власти считают, что торговые точки городу нужны.

Торговые пахталки, расположенные на остановках транспорта в Калининграде нужны, убирать их не будут, но будут приводить к единообразию. Об этом 25 апреля в прямом эфире в «ВКонтакте» сказала глава городской администрации Калининграда Елена Дятлова.

— Многие НТО (нестационарные торговые объекты, Ред.) на остановках появились до 2009 года. Просто взять и закрыть их невозможно. Нужно приводить их порядок. У нас есть требования к внешнему виду НТО, есть дизайн-код. Они разные и с собственниками мы работаем, — сообщила Елена Дятлова.

По ее словам, торговые объекты на остановках нужны, они помогают развивать конкуренцию.

— Не все жители готовы покупать продукты в больших торговых сетях. Сегодня возможность купить товары у производителя — молоко, мясные изделия, колбасные изделия — это, в том числе, регулирование цены. Такая форма поддержки предпринимательства важна для города. НТО в городе останутся, но их нужно приводить в надлежащее состояние, — рассказала Елена Дятлова. — Вышел из автобуса и купил у производителя молоко, хлеб. Это удобно.

В мэрии сообщили, что в Калининграде 710 остановок, 52 из них — с торговыми объектами.