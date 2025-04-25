Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ввели ограничения на продажу алкоголя в майские праздники

Об этом рассказали в администрации города.

Источник: Getty Images/Unsplash

Красноярском крае с 1 по 4 мая, а также 8 и 9 мая будет ограничена продажа алкогольной продукции в местах массового скопления людей и в радиусе 100 метров от них. Исключение составят кафе и рестораны.

Кроме того, с 28 апреля по 12 мая вводится запрет на использование пиротехники. Как сообщили в правительстве региона, данные меры направлены на обеспечение безопасности в преддверии и в дни празднования 80-летия Победы.

Также в крае сохраняется запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. В общественных местах во время майских выходных будут функционировать подавители сигнала.

Ранее рассказывали, что В Красноярске временно приостановят движение трамваев из-за Дня Победы.