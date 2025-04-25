В Красноярском крае ввели ограничения на продажу алкоголя в майские праздники

Красноярском крае с 1 по 4 мая, а также 8 и 9 мая будет ограничена продажа алкогольной продукции в местах массового скопления людей и в радиусе 100 метров от них. Исключение составят кафе и рестораны.
Кроме того, с 28 апреля по 12 мая вводится запрет на использование пиротехники. Как сообщили в правительстве региона, данные меры направлены на обеспечение безопасности в преддверии и в дни празднования 80-летия Победы.
Также в крае сохраняется запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. В общественных местах во время майских выходных будут функционировать подавители сигнала.
Ранее рассказывали, что В Красноярске временно приостановят движение трамваев из-за Дня Победы.