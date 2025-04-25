СК возбудил дело по факту убийства генерал-лейтенанта Москалика в Балашихе

Генералу Москалику было 59 лет, на военной службе он состоял с 1983 года. Военный отучился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске, после чего служил в хабаровском поселке Князе-Волконское. В 2000—2012 годах работал в центральном аппарате Минобороны на Северном Кавказе, в 2015-м принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине (во встрече, проходившей во Франции). Ярослав Москалик выступал с докладами на темы, связанные с ситуацией в Сирии, в декабре 2021-го президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военачальнику присвоили звание генерал-лейтенанта.