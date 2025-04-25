Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона открыл навигацию 2025 в Петербурге

Ранее «МК в Питере» писал о том, что 9 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили изменение места традиционного полуденного выстрела, знаменующего середину дня. В этом году полуденный выстрел может быть произведён с любой точки Петропавловской крепости. Это решение принято в связи с масштабной реставрацией исторического памятника, которая продолжается с 2022 года.