Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона открыл навигацию 2025 в Петербурге

Об этом сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
В открытии навигации 2025 года приняли участие представители Комитета по транспорту, Росморречфлота и ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Одним из важнейших символов начала навигации стало установление буя на Неве, что подчеркнуло важность этого события для города.
Как сообщил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, в текущем году особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры водного транспорта. В числе нововведений — усовершенствованные металлические понтоны на таких городских причалах, как «Летний сад», «Адмиралтейство» и «Музей Фаберже».
В рамках улучшения работы городской транспортной сети также запланировано подключение новых зарядных станций. Одной из значимых инициатив является установка высокомощной зарядной станции мощностью 450 кВт на городском причале «Арсенальная набережная», что призвано повысить удобство и доступность водного транспорта в городе.
Ранее «МК в Питере» писал о том, что 9 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили изменение места традиционного полуденного выстрела, знаменующего середину дня. В этом году полуденный выстрел может быть произведён с любой точки Петропавловской крепости. Это решение принято в связи с масштабной реставрацией исторического памятника, которая продолжается с 2022 года.