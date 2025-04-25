В Иркутской области может появиться новый конкурс для любителей спорта

Было отмечено, что сейчас в Иркутской области физкультурой и спортом занимается практически половина населения, а именно — более миллиона человек. Для того чтобы людям было удобно это делать в любом возрасте, развивается инфраструктура: появляются все новые уличные спортивные площадки, в том числе и в деревнях. За прошедшие пять лет построено 9 новых спорткомплексов, установлено 25 малых спортивных площадок ГТО, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 2 «умные» спортплощадки.