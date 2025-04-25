В Иркутской области может появиться новый конкурс для любителей спорта

Во время оглашения ежегодного Послания к Заксобранию Иркутской области, глава региона Игорь Кобзев высказал предложение выбирать самый спортивный регион Приангарья на ежегодном конкурсе. Таким образом планируется стимулировать территории к популяризации здорового образа жизни и развитию спортивной инфраструктуры.
— Наш Президент ставит задачу сделать спорт максимально доступным, чтобы как можно больше людей могли заниматься, и у каждого была возможность самореализации, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Было отмечено, что сейчас в Иркутской области физкультурой и спортом занимается практически половина населения, а именно — более миллиона человек. Для того чтобы людям было удобно это делать в любом возрасте, развивается инфраструктура: появляются все новые уличные спортивные площадки, в том числе и в деревнях. За прошедшие пять лет построено 9 новых спорткомплексов, установлено 25 малых спортивных площадок ГТО, 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 2 «умные» спортплощадки.
Губернатор отметил, что в ближайшую пятилетку планируется построить еще более 100 плоскостных спортивных сооружений, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, региональные спортивные центры и стадион.
Кроме того, Игорь Кобзев поручил профильному министерству и ответственным в муниципалитетах заняться наполняемостью возводимых объектов, чтобы они пользовались постоянным спросом. Для этого необходимо устраивать различные турниры и соревнования.