Ответы на кроссворд от 26 апреля 2025: интересные факты про Марка Аврелия

3. Зенон

В 308 году до нашей эры Зенон основал в Афинах собственную философскую школу. Изначально его ученики назывались зенонеями, но впоследствии стали известны как стоики — по названию места преподавания, Расписной стои. За свои выдающиеся личные качества Зенон пользовался особым уважением со стороны афинян и царя Антигона Гоната. При жизни он был удостоен золотого венца и статуи, а после смерти — почетного погребения в Керамике.