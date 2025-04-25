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В Уфе состоятся ярмарки выходного дня

В Уфе в выходные развернутся сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

в предстоящие субботу и воскресенье в Уфе состоятся традиционные ярмарки сельхозпродукции. Как сообщает городская администрация, 26 и 27 апреля уфимцы и гости города смогут приобрести свежие продукты питания и овощи непосредственно у местных производителей.

В субботний день торговые ряды будут организованы в трех точках города: вдоль автомобильной дороги на улице Правды (участок между Ухтомского и Новороссийской), на улице Рабкоров, 20, а также на площади перед зданием Дворца спорта.

Воскресная ярмарка пройдет на двух площадках: на улице Рабкоров и перед Дворцом спорта. В Дёмском районе в субботу торговля на улице Правда начнется раньше, в 7 утра.

Все ярмарочные площадки будут открыты для посетителей с 9 до 16 часов, за исключением указанного участка в Дёмском районе, где работа завершится также в 16 часов.

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