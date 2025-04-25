Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ГАИ Башкирии начали конфисковывать мотоциклы у детей

Учащиеся 6 и 8 классов регулярно ездили на мотоциклах без документов.

Источник: РИА "Новости"

В селе Охлебинино Иглинского района сотрудники ГАИ изъяли мототранспорт у учащихся 6 и 8 классов местной школы. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Поводом для проверки послужило сообщение жителей о массовых поездках молодежи на мотоциклах по селу.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что школьники регулярно ездили на занятия на мотоциклах без каких-либо документов. Транспортные средства были эвакуированы на специализированную стоянку, а с родителями подростков проведены профилактические беседы о недопустимости управления транспортом несовершеннолетними и об административной ответственности за подобные нарушения.

Напомним, в деревне Князево экипаж ДПС остановил квадроцикл «Фокс» на улице Центральная. Инцидент произошел 23 апреля. За рулем транспортного средства находился учащийся шестого класса, 2012 года рождения.