Сотрудники ГАИ Башкирии начали конфисковывать мотоциклы у детей

В селе Охлебинино Иглинского района сотрудники ГАИ изъяли мототранспорт у учащихся 6 и 8 классов местной школы. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Поводом для проверки послужило сообщение жителей о массовых поездках молодежи на мотоциклах по селу.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что школьники регулярно ездили на занятия на мотоциклах без каких-либо документов. Транспортные средства были эвакуированы на специализированную стоянку, а с родителями подростков проведены профилактические беседы о недопустимости управления транспортом несовершеннолетними и об административной ответственности за подобные нарушения.
Напомним, в деревне Князево экипаж ДПС остановил квадроцикл «Фокс» на улице Центральная. Инцидент произошел 23 апреля. За рулем транспортного средства находился учащийся шестого класса, 2012 года рождения.