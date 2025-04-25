Сотрудники ГАИ Башкирии начали конфисковывать мотоциклы у детей

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что школьники регулярно ездили на занятия на мотоциклах без каких-либо документов. Транспортные средства были эвакуированы на специализированную стоянку, а с родителями подростков проведены профилактические беседы о недопустимости управления транспортом несовершеннолетними и об административной ответственности за подобные нарушения.