В Воронежской области ограничат празднование 1 и 9 мая

Об этом сообщили в региональном правительстве.
По словам губернатора Александра Гусева, массовые шествия и митинги 1 мая проводиться не будут. Исключение возможно лишь для отдельных мероприятий в Воронеже, где планируется допустить не более 50 человек при соблюдении всех мер безопасности.
«1 мая широкого празднования не будет. Мы не согласовываем проведение праздничных шествий и митингов. Возможно, только в Воронеже разрешим до 50 человек», — заявил Глава региона.
Что касается мероприятий ко Дню Победы, решение о формате их проведения будет принимать оперативный штаб, исходя из текущей обстановки.
«Если мы будем понимать, что есть угроза, будем оперативно отменять мероприятия. Безопасность — приоритет. Всё будет зависеть от оперативной обстановки», — добавил губернатор.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что шествие «Бессмертного полка» в этом году вновь пройдёт в онлайн-формате.