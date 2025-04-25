Минздрав Башкирии побеждает кадровый голод в медицине: миллионы, жилье и целевое обучение

Один из главных инструментов для борьбы с нехваткой кадров — федеральные и региональные программы поддержки. В 2024 году по программе «Земский доктор» выплаты получили 197 медицинских работников на общую сумму 214,5 млн рублей, а 33 фельдшера (акушерки) — 16,5 млн рублей по программе «Земский фельдшер». Конечно же, региональный Минздрав на этом не остановился: в прошлом году на программу «Врачи для малых организаций» было выделено 49 млн руб. В 2025 году по трем программам поддержку получат еще 211 специалистов.