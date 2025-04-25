Минздрав Башкирии побеждает кадровый голод в медицине: миллионы, жилье и целевое обучение

В условиях общероссийского дефицита медицинских кадров Башкирия демонстрирует впечатляющие результаты. Благодаря системному подходу Минздрава республики, регион не только закрывает вакансии, но и привлекает врачей в села и малые города. Директор Центра повышения квалификации Гузель Лашина рассказала «КП-Уфа», как проходит поддержка врачей и будущих молодых специалистов медицины.
МИЛЛИОНЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕДИКОВ.
Один из главных инструментов для борьбы с нехваткой кадров — федеральные и региональные программы поддержки. В 2024 году по программе «Земский доктор» выплаты получили 197 медицинских работников на общую сумму 214,5 млн рублей, а 33 фельдшера (акушерки) — 16,5 млн рублей по программе «Земский фельдшер». Конечно же, региональный Минздрав на этом не остановился: в прошлом году на программу «Врачи для малых организаций» было выделено 49 млн руб. В 2025 году по трем программам поддержку получат еще 211 специалистов.
В 2024 году на программу «Врачи для малых организаций» было выделено 49 млн рублей. Фото: Минздрав РБ.
Кто уже работает по программе «Земский доктор», полюбили свое дело и рады, что решились ехать в села. По словам Гузель Лашиной, уже даже наблюдается конкуренция за рабочие места. Деньги — не единственный стимул. Медики часто сталкиваются с проблемой аренды или покупки жилья. В Башкирии эту задачу решают через служебное жилье, социальный найм, а также компенсацию аренды. Такие меры делают переезд в деревни более комфортным и снижают текучку кадров.
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Чтобы обеспечить долгосрочный приток кадров, в Башкирии также делают ставку на целевую подготовку. Ежегодно в регионе 1,8 тысячи мест выделяется в ординатуре и специалитете, а 600 врачей, обученных по целевому набору, приходят работать в больницы. Для среднего медперсонала работает сеть медицинских колледжей — 85% выпускников остаются работать в медицинских госучреждениях. В 2025 году ожидается выпуск 2,4 тысячи молодых специалистов.
На март 2025 года Республиканская детская клиническая больница в Гафурийском районе лидирует по числу новых врачей и медсестер. Это значит, что грамотная кадровая политика работает даже в отдаленных районах.
В профориентационной работе участвуют не только центры привлечения кадров, но и все медицинские организации и колледжи. Фото: Минздрав РБ.
По словам Гузель Лашиной, привлечение медицинских кадров в республике давно поставлено на поток. В этом участвуют не только центры привлечения кадров, но и все медицинские организации и колледжи.
— Профориентационная работа проводится уже среди школьников. Даже в начальных классах проводят мастер-классы «Белые халаты» именно по направлению самоопределения в профессии медиков, — говорит Гузель Лашина. — Мы также проводим работу в медицинских колледжах и организациях. Следующий шаг — привлечение специалистов, которые уже имеют стаж работы.
Башкирия на собственном примере показывает, что даже в условиях дефицита можно эффективно решать кадровые вопросы. Деньги, жильё и образование — три кита, благодаря которым медики могут, а главное хотят работать хорошо и качественно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.