С видом на закат. Калининградцы готовятся к очередному наплыву туристов

Калининградцы с трепетом ждут нового турсезона и гадают, смогут ли пережить обещанный рост потока отдыхающих. Отельеры и арендаторы жилья на море радостно потирают руки. Цены год от года растут, а количество желающих по-дорогому отдохнуть на Балтике не снижается. Для жителей области — тех, кто не вовлечён в обслуживание туристов — всё выглядит более чем печально. Цена отдыха для местных становится уже практически неподъёмной.
Аренда ипотеку отобьёт?
Согласно данным, озвученным на заседании областного правительства, полученным на основе аналитики TravelLine, на данный момент гостиницы в Калининградской области категории «3 звезды» бронируют по цене около 8 900 ₽ за ночь в мае, от 11 500 ₽ за ночь в июне-августе и 9 350 ₽ в сентябре. Гостиницы категории 4 и 5 звёзд: 16 350, 18 800 и 13 650 ₽ соответственно. Средняя продолжительность проживания — 4−5 дней. В целом получается, что только за кровать в пятизвёздочном отеле придётся отдать от 100 тыс. руб. за двоих. Приплюсуйте к этому стоимость авиабилетов, расходы на ежедневное питание, и можно смело приравнять калининградский отдых к Турции или Египту. При этом, в популярных туристических городах, таких как Зеленоградск и Светлогорск, идут бесконечные стройки на променадах. В последнем пляжа практически нет. Зато можно гулять, любоваться алыми балтийскими закатами и толкаться среди таких же любителей дорогого отдыха в русской Прибалтике.
Отелей в популярных приморских городках не так много. Арендодатели недвижимости ждут высокий сезон, чтобы отбить свои ипотеки за так называемое инвестиционное жилье.
«В месяц я могу заработать на сдаче квартиры в Зеленоградске посуточно около 300−400 тыс. руб.», — воодушевленно рассуждает владелица однокомнатных апартаментов Екатерина. При этом женщина упоминает, что значимую часть этой суммы придётся отдать за клининг, восстановление испорченных гостями вещей, обновление постельного белья и бытовую химию. К арендному жилью туристы предъявляют повышенные требования. Корят хозяев за каждую пылинку и активно пишут негативные отзывы. Так что нужно держать марку.
Конкуренция в этом сегменте «бизнеса» растёт. Так, на сегодня на известном портале бесплатных объявлений можно найти 467 предложений о сдаче квартир на неделю в июле в Зеленоградске. Ценник начинается от 3700 в сутки. По Светлогорску таких объявлений 405 со стартовой ценой от 2800 в сутки. В Пионерском — 252 объявления, цены стартуют от 2450 ₽ Самое дорогое предложение по аренде на июль мы нашли в Зеленоградске — 47200 в сутки. За эти деньги можно снять «двушку» площадью около 70 метров на первой линии с балконом, выходящим на море. В Светлогорске ровно за такую же стоимость можно арендовать 5-комнатную квартиру площадью 195 м в удалении от моря.
В бой вступают даже старожилы города, имеющие недвижимость для проживания. На лето они съезжают из своих квартир на дачи или к знакомым в Калининград, чтобы заработать на туристах.
Привет от Дедушки Ежа.
В целом по предыдущим годам туристы позитивно отзываются об отдыхе в Калининграде. Средний балл по отзывам — 4,7, что весьма неплохо. К недостаткам большинство туристов относят именно калининградские цены, упоминая, что это дороже, чем на юге страны. Так же среди «минусов» — высокие электрички, на которые трудно залезть; недостаточное количество транспорта до моря, неконтролируемую скорость самокатов на улицах, недостаток доступной среды и туалетов, и… большое количество туристов.
Среди нововведений этого года, которые точно не порадуют гостей: то, что в большинстве муниципальных образований области введён туристический налог. Без него остались лишь Краснознаменский, Славский и Нестеровский районы, так как гостиниц там раз-два и обчёлся.
По информации минтуризма, за первые три месяца поступило более 30 обращений по поводу введения этого налога. В первую очередь, жаловались жители области, не согласные с тем, что с них берут налог, как с туристов. Ведь они же местные!
«Налог взимается с организаций и физических лиц, оказывающих гостиничные услуги в коллективных средствах размещения, то есть с самих гостиниц или санаториев. Налоговая ставка в 2025 году установлена в размере, не превышающим 1% от стоимости проживания, в 2026 году — 2%, 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5%, но не менее 100 ₽ в сутки», — пояснил министр туризма Андрей Ермак.
То есть, по идее, постояльцы гостиниц могут и не узнать, взяли с них налог или нет, так как он вшит в стоимость бронирования. Там, где людям выставляли по турналогу отдельные счета, поступали ошибочно.
Из приятного: отдыхающие на пляже в Балтийске почувствуют себя в большей безопасности. Для спасения людей закупили беспилотный надводный дрон. По словам начальника управления ГО и ЧС Евгения Олешкевича, новый аппарат способен вытащить из воды одновременно трех человек и значительно облегчит работу спасателей. К предстоящему купальному сезону откроют три городских пляжа на ул. Чехова, Гвардейском бульваре и Балтийской косе.
В Зеленоградске к новому турсезону появится зона отдыха с каскадным водопадом по ул. Тургенева. А в парке близлежащего поселка Сосновка сделали красивую подсветку у руин Ротонды.
В Светлогорске пополнилась коллекция СветлоЁжиков. Новых обитателей города назвали Акварелька и Дедушка Ёж.
Десять пляжей янтарного края получили высшую категорию «Синий флаг» в соответствии с Российской системой классификации. Это пляж «Центральный» в Балтийске, пляжи «Центральный» и «Янтарный» в Янтарном, два муниципальных пляжа в Пионерском, пляжи «Резиденция», «Гнездо», «Лесной», «Малиновка», «Роза ветров» в Зеленоградске.