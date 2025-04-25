С видом на закат. Калининградцы готовятся к очередному наплыву туристов

Согласно данным, озвученным на заседании областного правительства, полученным на основе аналитики TravelLine, на данный момент гостиницы в Калининградской области категории «3 звезды» бронируют по цене около 8 900 ₽ за ночь в мае, от 11 500 ₽ за ночь в июне-августе и 9 350 ₽ в сентябре. Гостиницы категории 4 и 5 звёзд: 16 350, 18 800 и 13 650 ₽ соответственно. Средняя продолжительность проживания — 4−5 дней. В целом получается, что только за кровать в пятизвёздочном отеле придётся отдать от 100 тыс. руб. за двоих. Приплюсуйте к этому стоимость авиабилетов, расходы на ежедневное питание, и можно смело приравнять калининградский отдых к Турции или Египту. При этом, в популярных туристических городах, таких как Зеленоградск и Светлогорск, идут бесконечные стройки на променадах. В последнем пляжа практически нет. Зато можно гулять, любоваться алыми балтийскими закатами и толкаться среди таких же любителей дорогого отдыха в русской Прибалтике.