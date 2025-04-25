«Был принципиальный матч»: форвард ЦСК ВВС О. Маслов — об игре против «Ладьи»

«Расхлябано провели концовочку. В начале игра складывалась не очень. Во втором отрезке смогли переломить ее. Возможно, недооценивали соперника. Однако выправили ситуацию, а дальше дело за мастерством», — сказал нападающий ЦСК ВВС Остап Маслов.