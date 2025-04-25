«Был принципиальный матч»: форвард ЦСК ВВС О. Маслов — об игре против «Ладьи»

Команды из 63-го региона встретились днем 25 апреля в Тольятти на «Лада Арене». Хозяева уступили в серии буллитов — 3:4 (12+).
Напомним, «Ладья» вела в первом периоде с преимуществом в +2. Позже «летчики» сравняли счет, вышли вперед. Позже потеряли лидерство за 40 секунд до финальной сирены. Но оказались сильнее в серии послематчевых штрафных бросков.
«Расхлябано провели концовочку. В начале игра складывалась не очень. Во втором отрезке смогли переломить ее. Возможно, недооценивали соперника. Однако выправили ситуацию, а дальше дело за мастерством», — сказал нападающий ЦСК ВВС Остап Маслов.
По его словам, это был принципиальный матч. Своими результатами на льду — исполнил победный буллит — остался доволен.
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