Жителей Прикамья приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

В России началась всероссийская акция «Бессмертный полк». Каждый желающий может принять участие и отдать дань памяти своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые сражались против нацизма. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
Онлайн-шествие состоится 9 мая. Трансляцию можно будет увидеть на различных платформах: в интернете, по телевидению и на медиаэкранах в городах.
Для участия нужно загрузить фотографии своих героев — участников войны — на официальный сайт акции или воспользоваться специальными мини-приложениями в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подать заявку можно до 6 мая 2025 года. Разрешается добавить информацию сразу о нескольких членах семьи.
В этом году на сайте «Бессмертного полка» появилась новая функция — можно восстановить старые фото, сделать их цветными, более четкими и живыми.