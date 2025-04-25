Жителей Прикамья приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Для участия нужно загрузить фотографии своих героев — участников войны — на официальный сайт акции или воспользоваться специальными мини-приложениями в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подать заявку можно до 6 мая 2025 года. Разрешается добавить информацию сразу о нескольких членах семьи.