Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом

Утром в четверг Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий. В пятницу в экстренных службах РИА Новости сообщили о прекращении детонации, а также о том, что очагов открытого огня не наблюдается.