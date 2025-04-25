Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители трех населенных пунктов и одного садового товарищества начали возвращаться в свои дома после прекращения взрывов боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«Начали возвращаться в свои дома жители деревень Грибаново, Храпки, поселка Першино и СНТ “Звездный”, — сказал собеседник агентства.
По его словам, до происшествия на военном арсенале в этих населенных пунктах проживали 1,7 тысячи человек, в том числе почти 400 детей.
«Находящихся людей в ранее развернутых пунктах временного размещения нет», — отметил собеседник агентства.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
Утром в четверг Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий. В пятницу в экстренных службах РИА Новости сообщили о прекращении детонации, а также о том, что очагов открытого огня не наблюдается.