Владимир Жириновский родился 79 лет назад

«Менее чем через три года после того, как Россия сбросила коммунистическое иго, она оказалась в ловушке финансового, политического и духовного кризиса, такого же глубокого, как и любой другой за всю ее тысячелетнюю историю В то время как [президент Борис] Ельцин, кажется, все больше и больше изолирован дома за стенами Кремля, а либеральные политики бесконечно бубнят о том, как справиться с инфляцией и прислушаться к рекомендациям МВФ, ~Жириновский — один из немногих лидеров, говорящих на языке, который понятен среднестатистическому россиянину~», — так объяснял своим читателям американский журнал «Time» в 1994 году стремительный набор Владимиром Жириновским политического веса.