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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с двумя погибшими под Уфой

Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии с двумя погибшими в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии взяла под контроль ход расследования смертельной аварии, произошедшей в Уфимском районе. Напомним, трагедия случилась на втором километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк, где столкнулись отечественный внедорожник «Шевроле Нива» и грузовик «КАМАЗ». Лобовой удар не пережил водитель и его пассажир, находившиеся в «Ниве».

— Для организации взаимодействия экстренных служб и следственных органов на месте происшествия работает заместитель прокурора Уфимского района Руслан Асадуллин, —добавили в ведомстве.

Прокуратура намерена установить точные причины и все обстоятельства смертельного ДТП.

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