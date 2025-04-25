Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с двумя погибшими под Уфой

Прокуратура Башкирии взяла под контроль ход расследования смертельной аварии, произошедшей в Уфимском районе. Напомним, трагедия случилась на втором километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк, где столкнулись отечественный внедорожник «Шевроле Нива» и грузовик «КАМАЗ». Лобовой удар не пережил водитель и его пассажир, находившиеся в «Ниве».
— Для организации взаимодействия экстренных служб и следственных органов на месте происшествия работает заместитель прокурора Уфимского района Руслан Асадуллин, —добавили в ведомстве.
Прокуратура намерена установить точные причины и все обстоятельства смертельного ДТП.
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