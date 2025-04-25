Соотношение сил Индии и Пакистана

22 апреля 2025 года боевики группировки Кашмирское сопротивление открыли огонь по туристам в Кашмире это спорная территория между Индией и Пакистаном. Погибли 26 человек, более 20 туристов получили ранения. Власти Индии возложили ответственность за теракт на Пакистан, там отвергли это заявление. После этого Индия приостановила действие Договора об использовании вод реки Инд, аннулировала визы граждан Пакистана, выслала пакистанских дипломатов, временно перестала торговать с соседом и закрыла единственный сухопутный пограничный переход. Пакистан посчитал эти действия актом войны. На границе стран произошли вооруженные столкновения.