Соотношение сил Индии и Пакистана

22 апреля 2025 года боевики группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в Кашмире — это спорная территория между Индией и Пакистаном. Погибли 26 человек, более 20 туристов получили ранения.
Власти Индии возложили ответственность за теракт на Пакистан, там отвергли это заявление. После этого Индия приостановила действие Договора об использовании вод реки Инд, аннулировала визы граждан Пакистана, выслала пакистанских дипломатов, временно перестала торговать с соседом и закрыла единственный сухопутный пограничный переход. Пакистан посчитал эти действия актом войны.
На границе стран произошли вооруженные столкновения.
Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что при негативном развитии ситуации конфликт может привести к полномасштабной войне.
Обе страны владеют ядерным оружием. Международное сообщество обеспокоено, что конфликт может активно набрать обороты.
О соотношении сил двух стран — в инфографике «Газеты.Ru».