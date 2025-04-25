Мосгордума наградила журналиста РИА Новости Ольгу Овчинникову

«Это уже наше традиционное награждение, которое происходит из года в год, посвящено оно Дню российского парламентаризма, который мы будем отмечать через несколько дней. Но, наверное, не случайно так получается, что эта дата традиционно попадает между Днем российского парламентаризма и Днем местного самоуправления… Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы освещаете людей из депутатского корпуса и из Московской городской думы», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.