Кошкин дом. Прояснилась судьба чудо-Муси из «Ласточкиного гнезда»

Но Муся спаслась, она смогла выбраться на скалы у подножия мыса Ай-Тодор, где волонтёры спустя несколько дней обнаружили и спасли обессиленное животное. Кошку доставили в ветеринарную клинику с переохлаждением, травмами и сильным стрессом. Тысячи людей продолжают следить за ее историей, переживают и помогают деньгами на лечение.
Проблемы со здоровьем позади.
Сейчас Муся чувствует себя хорошо. Как рассказала ее лечащий врач, а теперь и хозяйка Светлана Власенко в ТГ-канале «Ветеринарная служба Ялта», диагностированные ранее нарушения работы печени удалось вылечить, однако других проблем со здоровьем у чудо-кошки хватает — нужен постоянный контроль.
«Даю свое официальное заключение, что у Мусеньки проблемы с печенью мы победили», написала Светлана Власенко.
В ближайшее время кошке предстоит сделать удаление зуба. По словам врача, такая необходимость возникла из-за возраста.
«Зуб уже выжил свое и мешает качеству жизни», уточнила Светлана Власенко.
Новый дом и заботливая хозяйка.
Возвращать Мусю обратно на территорию «Ласточкиного гнезда» опасно, считает Власенко. Во-первых, очень много появилось желающих приютить знаменитую чудо-Мусю. Есть риск, что её могут выкрасть и увезти в неизвестном направлении.
Во-вторых, питерский турист может оказаться не последним айлурофобом (по-русски — кошконенавистником, — ред.) и сможет навредить Мусе. Да и чрезмерное внимание людей животному сейчас явно не по душе.
Поэтому Муся осталась жить в уютной комнате ветеринарной лечебницы на Южном берегу Крыма. Ее приютила ветврач Светлана Власенко, которая с первых дней после чудесного спасения была рядом. Она не смогла расстаться с пациенткой после выздоровления.
«Звезда» не в шоке.
Характер у «звезды» независимый, поделилась наблюдениями Светлана Власенко. С другим питомцем хозяйки, шотландским котом, Муся сохраняет нейтралитет, а к пациентам клиники проявляет полнейшее равнодушие.
Поначалу кошка, привыкшая к свободе, пыталась сбежать, особенно во время процедур. Но со временем освоилась и обжилась в ветклинике.
«Настойчиво требует, чтобы ее пару раз в день выгуливали, — рассказала Екатерина Гуренкова, участница волонтёрской группы “Помощь животным. Ялта” в эфире телеканала Крым 24. — пару раз в день по полчаса, по часу Светлана с ней гуляет».
С тех пор, как Муся попала в клинику, у ней жёсткий режим питания — дозированно и дробно. Но за хорошее поведение хозяйка балует кошку мидиями, фаршем из индейки и другими кошачьими деликатесами.
Живодёр под наблюдением врачей.
24-летний турист-живодер из Санкт-Петербурга, который сбросил Мусю со скалы Авроры, был опознан и задержан правоохранителями уже на следующий день после инцидента. К тому моменту он уже успел добраться до Джанкоя. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». После того, как выяснилось, что уроженец Санкт-Петербурга состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, его отправили под наблюдением врачей в специализированное учреждение.