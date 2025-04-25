Кошкин дом. Прояснилась судьба чудо-Муси из «Ласточкиного гнезда»

24-летний турист-живодер из Санкт-Петербурга, который сбросил Мусю со скалы Авроры, был опознан и задержан правоохранителями уже на следующий день после инцидента. К тому моменту он уже успел добраться до Джанкоя. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». После того, как выяснилось, что уроженец Санкт-Петербурга состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, его отправили под наблюдением врачей в специализированное учреждение.