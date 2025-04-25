В Краснодаре перенесли общегородской субботник из-за дождя

Как рассказали в соцсетях пресс-службы Краснодара, каждый житель может присоединиться к санитарной уборке, внеся свой вклад в наведение порядка на улицах и в общественных пространствах. По словам замглавы краевой столицы Максима Онищенко, из-за продолжающихся осадков было принято решение о переносе мероприятия.