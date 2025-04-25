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В Краснодаре перенесли общегородской субботник из-за дождя

Общегородской субботник, закрывающий марафон чистоты в Краснодаре, перенесён на 30 апреля.

Изначально его планировали провести 26 числа, но из-за неблагоприятной погоды дату пришлось изменить.

Как рассказали в соцсетях пресс-службы Краснодара, каждый житель может присоединиться к санитарной уборке, внеся свой вклад в наведение порядка на улицах и в общественных пространствах. По словам замглавы краевой столицы Максима Онищенко, из-за продолжающихся осадков было принято решение о переносе мероприятия.

Он отметил, что субботник пройдёт накануне длинных выходных, и призвал как горожан, так и трудовые коллективы, общественные и молодёжные организации принять в нём участие. Онищенко подчеркнул, что создание чистой и комфортной городской среды — это общая задача всех жителей.