В Краснодаре перенесли общегородской субботник из-за дождя

Изначально его планировали провести 26 числа, но из-за неблагоприятной погоды дату пришлось изменить.
Как рассказали в соцсетях пресс-службы Краснодара, каждый житель может присоединиться к санитарной уборке, внеся свой вклад в наведение порядка на улицах и в общественных пространствах. По словам замглавы краевой столицы Максима Онищенко, из-за продолжающихся осадков было принято решение о переносе мероприятия.
Он отметил, что субботник пройдёт накануне длинных выходных, и призвал как горожан, так и трудовые коллективы, общественные и молодёжные организации принять в нём участие. Онищенко подчеркнул, что создание чистой и комфортной городской среды — это общая задача всех жителей.