Старший вице-президент Сбера Меньшов: автоматизация задач выходит на первый план

Сегодня на первый план выходит автоматизация задач. Возможности генеративного искусственного интеллекта позволяют внедрять новые решения, которые упрощают и автоматизируют рутинные действия. Многие компании уже внедряют решения, основанные на технологии speech2SQL и text2SQL. По сути это AI-ассистент, которому можно поставить задачу на естественном языке. Он воспримет ее и преобразует в готовый SQL-код, который затем отправит на исполнение и предоставит пользователю результат в виде графика, выборки данных или таблицы.