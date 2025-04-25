В Ташкентском метро появятся более 140 подъёмников для пенсионеров, инвалидов и мам с колясками

В рамках проекта по обеспечению доступности транспорта для лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и родителей с маленькими детьми, в метро Ташкента началась установка специальных платформенных подъёмников.
На сегодняшний день уже установлены 11 подъёмников, а в ближайшее время поэтапно планируется ввести в эксплуатацию ещё 141 устройство. Новые подъёмники будут размещены на входах в станции, чтобы пассажиры могли безопасно и удобно спускаться в метро и подниматься на поверхность.
Этот шаг значительно облегчит передвижение для тысяч людей, которым раньше было трудно или невозможно пользоваться подземкой без посторонней помощи. Реализация проекта — часть более широкой программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению её инклюзивности.