В Ташкентском метро появятся более 140 подъёмников для пенсионеров, инвалидов и мам с колясками

На сегодняшний день уже установлены 11 подъёмников, а в ближайшее время поэтапно планируется ввести в эксплуатацию ещё 141 устройство. Новые подъёмники будут размещены на входах в станции, чтобы пассажиры могли безопасно и удобно спускаться в метро и подниматься на поверхность.