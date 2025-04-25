Улицу Бекетова полностью открыли после завершения реконструкции трамвайных путей

Наша комиссия по транспорту и дорожному хозяйству, члены комиссии, а также депутаты городской Думы, в округах которых проводится модернизация сетей электротранспорта, с самого начала проекта осуществляли контроль за этими масштабными работами. На момент реализации проекта износ рельсового полотна и контактных сетей составлял более 80%. Данная работа предполагает не только ремонт инфраструктуры, но и введение в эксплуатацию нового подвижного состава. На данный момент поставили уже более 80 трамваев и 120 электробусов, до конца года планируется поставка еще около 50 трамваев. Считаем данный проект важнейшим для городской транспортной инфраструктуры, в ближайшие десятилетия он будет служить на благо горожан и гостей города.