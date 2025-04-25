Улицу Бекетова полностью открыли после завершения реконструкции трамвайных путей

В Нижнем Новгороде на улице Бекетова завершена реконструкция верхнего строения трамвайных путей. Ограничения движения автотранспорта полностью сняты. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».
На участке протяженностью около 4,5 км подрядчик выполнил переустройство трамвайных путей и восстановление асфальтового покрытия. Всего в работах было задействовано более 60 человек, привлечена 21 единица техники. В настоящее время в финальной стадии находятся работы по замене контактной сети. На движение автомобильного транспорта данный вид работ не влияет.
«Слаженные действия подрядчика и благоприятные погодные условия позволили завершить работы с опережением установленного графика. Отмечу, что замена путей велась потоковым методом, в том числе зимой, что также повлияло на ее досрочное окончание. Возобновить трамвайное движение на улице Бекетова планируем до конца июня», — сообщил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.
Улица Бекетова — одна из важнейших городских транспортных артерий. По ней курсируют 12 автобусных маршрутов и один маршрут электробуса.
Наша комиссия по транспорту и дорожному хозяйству, члены комиссии, а также депутаты городской Думы, в округах которых проводится модернизация сетей электротранспорта, с самого начала проекта осуществляли контроль за этими масштабными работами. На момент реализации проекта износ рельсового полотна и контактных сетей составлял более 80%. Данная работа предполагает не только ремонт инфраструктуры, но и введение в эксплуатацию нового подвижного состава. На данный момент поставили уже более 80 трамваев и 120 электробусов, до конца года планируется поставка еще около 50 трамваев. Считаем данный проект важнейшим для городской транспортной инфраструктуры, в ближайшие десятилетия он будет служить на благо горожан и гостей города.
Напомним, что работы на улице Бекетова (от улицы Кузнечихинской до улицы Нартова) начались в октябре прошлого года.