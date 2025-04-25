Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде

Новые перевозчики начнут работу на маршрутах в конце мая. Также в ЦРТС отметили, что в настоящее время ведётся работа по решению проблемы дефицита водителей на автобусных линиях города. Как сообщалось ранее, заявки от участников конкурса на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде будут принимать до 12 мая.