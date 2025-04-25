Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде определены победители открытых конкурсов на обслуживание трёх автобусных маршрутов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил Центр развития транспортной системы (ЦРТС) на своей странице в социальной сети. Согласно опубликованной информации маршрут А-38 будет обслуживать ООО «Футбол». Маршрут А-70 достался ООО «Автозаводское транспортное предприятие — 1». Маршрут А-74 станет обслуживать ООО «Автолигатранс-НН».

Новые перевозчики начнут работу на маршрутах в конце мая. Также в ЦРТС отметили, что в настоящее время ведётся работа по решению проблемы дефицита водителей на автобусных линиях города. Как сообщалось ранее, заявки от участников конкурса на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде будут принимать до 12 мая.

Напомним также, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде должна завершиться к июню.