Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде

Об этом сообщил Центр развития транспортной системы (ЦРТС) на своей странице в социальной сети. Согласно опубликованной информации маршрут А-38 будет обслуживать ООО «Футбол». Маршрут А-70 достался ООО «Автозаводское транспортное предприятие — 1». Маршрут А-74 станет обслуживать ООО «Автолигатранс-НН».
Новые перевозчики начнут работу на маршрутах в конце мая. Также в ЦРТС отметили, что в настоящее время ведётся работа по решению проблемы дефицита водителей на автобусных линиях города. Как сообщалось ранее, заявки от участников конкурса на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде будут принимать до 12 мая.
Напомним также, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде должна завершиться к июню.