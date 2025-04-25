В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат ГД Ярослав Самылин («Новые люди») предложил предусмотреть возможность удаленной работы для людей с аллергией на цветение.
«Береза и ольха в Москве вошли в активную фазу цветения… аллергикам помогли бы: удаленка, там, где это возможно — мы все проходили ковид и помним, что большая часть людей может спокойно работать из дома», — написал Самылин в своем Telegram-канале.
Также депутат предложил внедрить бесплатный доступный АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) по ОМС во всех регионах России.