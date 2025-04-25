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В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков

Депутат ГД Самылин предложил предусмотреть работу на удаленке для аллергиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат ГД Ярослав Самылин («Новые люди») предложил предусмотреть возможность удаленной работы для людей с аллергией на цветение.

«Береза и ольха в Москве вошли в активную фазу цветения… аллергикам помогли бы: удаленка, там, где это возможно — мы все проходили ковид и помним, что большая часть людей может спокойно работать из дома», — написал Самылин в своем Telegram-канале.

Также депутат предложил внедрить бесплатный доступный АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) по ОМС во всех регионах России.