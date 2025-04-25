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В Калининграде прокатные самокаты оснастят номерами

Так будет проще выявлять нарушителей и «гонщиков».

В Калининграде все три оператора по прокату самокатов согласились установить номерные знаки на самокаты. Об этом 25 апреля в прямом эфире в «ВКонтакте» сказала глава городской администрации Калининграда Елена Дятлова.

— Знаки нужны для того, чтобы мы могли идентифицировать самокаты по камерам «Безопасного города» и так далее, — пояснила Елена Дятлова и отметила, что номера будут помогать в поиске нарушителей.

Елена Дятлова напомнила, что в городе есть 200 официальных парковок для самокатов. В Калининграде закрыта возможность окончить прокатную сессию самоката у школы — чтобы дети до 14 лет не катались. В городе сформированы 24 зоны, где замедлена скорость самокатов, а также есть зоны, где ездить вовсе нельзя. Например, на площади Победы, у мемориалов. Ограничения касаются только прокатных самокатов. На личных самокатах продолжают гонять где угодно.