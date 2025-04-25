В Калининграде прокатные самокаты оснастят номерами

Елена Дятлова напомнила, что в городе есть 200 официальных парковок для самокатов. В Калининграде закрыта возможность окончить прокатную сессию самоката у школы — чтобы дети до 14 лет не катались. В городе сформированы 24 зоны, где замедлена скорость самокатов, а также есть зоны, где ездить вовсе нельзя. Например, на площади Победы, у мемориалов. Ограничения касаются только прокатных самокатов. На личных самокатах продолжают гонять где угодно.