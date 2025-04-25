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Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат

Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета», — сказала она.

Для оказания практической помощи на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

«По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления», — добавила Петренко.

Ранее официальный представитель СК России сообщала, что по факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).