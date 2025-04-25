Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат

«Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета», — сказала она.