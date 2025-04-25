Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В России создадут суверенную систему образования, которая обеспечит лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы должны создать суверенную систему образования, которая объединяет общество, раскрывает потенциал каждого человека, обеспечивает лидерство России в технологическом, культурном и социальном развитии», — сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.
По его словам, работа над созданием стратегии образования уже начата.
«Структура будет состоять из достаточно компактного документа. Мы сейчас завершаем редакционные правки. Он будет примерно 50 страниц. А вот все основное содержание, план по реализации этой стратегии, — это как раз те мероприятия, которые мы рассчитываем, сделаем с вашей помощью», — сказал Чернышенко, обращаясь к представителям региональных министров образования.