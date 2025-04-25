Чернышенко рассказал о создании в России суверенной системы образования

«Структура будет состоять из достаточно компактного документа. Мы сейчас завершаем редакционные правки. Он будет примерно 50 страниц. А вот все основное содержание, план по реализации этой стратегии, — это как раз те мероприятия, которые мы рассчитываем, сделаем с вашей помощью», — сказал Чернышенко, обращаясь к представителям региональных министров образования.