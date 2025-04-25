Топ-10 лучших фильмов про СВО: сюжеты, которые пишет жизнь

Судьбы добровольцев, командиров и всех тех, кто не остался в стороне, показаны сегодня на экранах. Фильмы про СВО — возможность взглянуть в глаза бойцам на передовой, проникнуться их личными историями, узнать о мужестве, чести и подвигах. Собрали 10 по-настоящему сильных картин по теме.
Документальные фильмы про СВО
Сценарии сегодня пишут зачастую реалии, и камера становится свидетелем того, что выдумать невозможно. В документальных фильмах про СВО звучат голоса не актеров, а реальных участников сражений. Иногда смотреть эти фильмы непросто.
1. Мини-сериал «У края бездны»
Весна 2022 года, Мариуполь. Танки, спецназ и морпехи ВС РФ штурмуют город-полумиллионник. На помощь им приходит батальон штурмовиков «Сомали». Два месяца тяжелых сражений, выборов, потерь и испытаний. Режиссер фильма, Максим Фадеев, вместе с солдатами попал в самую гущу столкновений. Хроника погружает зрителей в реальную жизнь на передовой — на край бездны.
В картине показаны реалии конфликта: зачистки, пленения ВСУ, дуэли артиллерии, спасение сослуживцев и выживание в пылающем городе. Оператор часто находится с бойцами «Сомали» на передовой, и действие разворачивается от первого лица.
Фильм снят фактически из-за плечей штурмовиков признан одним из лучших. А его концовка мало кого оставит равнодушным.
2. «Оркестр Белого»
Военный документалист Клим Поплавский посвятил этот видеодневник командиру батальона штурмовиков 114 бригады с позывным «Белый». Фильм-хроника важнейшего этапа сражения за Авдеевку от первого лица погружает зрителей в моменты, оставшиеся за ширмой новостей. Белый — легендарный комбат, участвовавший в боях за Авдеевку — город-ключ и стратегическую точку Донбасса.
Хроника молниеносной победы бойцов на очистных сооружениях Авдеевского коксохима показана в сиквеле — «Оркестр Белого. Штурм».
3. «Я иду домой»
Картина о сражении за Артемовск снята на переднем крае с отрядами штурмовиков: фильм обнажает жесткие сцены и приводит диалоги бойцов без купюр. В центре сюжета — замкомандира разведвзвода, в 2014 году похоронивший на Украине отца и сына. Он оставил работу и ушел на фронт освобождать Артемовск и выводить гражданских из-под обстрелов.
Эпизоды вдумчивые, настоящие. Это кино — о цене подвига и о том, как военные и мирные жители проходят через тяжелые испытания. За счет операторской работы и эффекту погружения зритель практически почувствует состояние тех, кто бился и выживал в те непростые дни.
4. «Пацаны батальона “Восток”»
История одного из старейших подразделений Донбасса погружает в атмосферу передовой и нескольких дней жизни солдат в 300 метрах от позиций ВСУ. Дни и ночи съемочная группа проживала рядом с героями, рискуя попасть под удары минометов.
Герои делятся переживаниями и взглядом на события. Даже под пулями солдаты «Востока» рады отголоску мирной жизни, конфетам и чашке кофе. Они горой стоят друг за друга и мечтают увидеть семьи, и всех их объединяет вера в безоговорочную победу России.
5. «Морпехи. Сильные духом»
Благодаря этому фильму зритель узнает, как проходили реабилитацию раненые в битве за Мариуполь герои-морпехи Рокот, Струна и Бойка. Молодые парни с долей юмора поведают о том, как теперь возвращаются к гражданской жизни после тяжелейших травм.
Герою России Струне из 810 бригады морской пехоты на момент событий фильма было 24 года. На кадрах видеохроники он узнаваем по рюкзаку красного цвета. Потерявший ногу, во второй части картины он уже сам катается на картинге. Все трое бойцов доказывают, что ампутация — не приговор, и даже после протезирования можно улыбаться, жить и даже танцевать вальс.
Особое внимание уделено физическому восстановлению. Ведь важны не только протезы, но и люди, вернувшие бойцам возможность передвигаться.
6. «Глазами репортера. Битва за Мариуполь»
Картина основана на эксклюзивных видео военного репортера Александра Сладкова и повествует об освобождении Мариуполя. Съемки от первого лица создают эффект присутствия в подразделениях союзных сил, сражавшихся за Мариуполь.
В фильме представлена галерея портретов военных, штурмовавших укрепления ВСУ в промзоне и городских кварталах. А также представлено интервью с резервистами Донбасса — «железными касками». Кроме того, в картине глава МВД ДНР Алексей Дикий раскрыл детали операции по взятию в плен тысяч военных ВСУ, засевших в «Азовстали» и на «Заводе Ильича».
Фильм передает атмосферу тех драматичных дней. Зритель увидит, как цех за цехом, квартал за кварталом российские штурмовики зачищали город от украинских военных.
Художественные фильмы про СВО
Эти истории основаны на событиях, еще не успевших стать прошлым. Авторы художественных фильмов про СВО проживают ситуации вместе со зрителем и показывают будни на передовой изнутри: глазами бойца, медика, ребенка.
1. «Свои. Баллада о войне»
Неделя из жизни отряда разведчиков-операторов БПЛА. Эта работа создана на основе реальных событий и посвящена павшим в боях за Россию. Фильм повествует о нашумевшем контрнаступлении ВСУ и о сдержавших его бойцах ВС РФ. Фильм майора Артема Артемова уже побил рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах.
Это первый фильм об СВО, снятый участником конфликта — замкомандира отряда «БАРС-Сармат». Многие бойцы погибли, и на встрече с их семьями Артем Артемов пообещал снять ленту. Кино-повествование, где каждый объясняет жителям и себе, зачем он здесь.
2. «Лучшие в аду»
Картина о воинах ЧВК «Вагнер» обнажает правду о работе уже вошедших в историю контрактников. Фильм создан при содействии погибших Алексея Нагина и основателя компании Евгения Пригожина. Остросюжетное кино о штурме жилых кварталов Попасной делит противоборствующие стороны на «желтых» и «белых». Задача «белых» — быстро взять высотку, чтобы корректировщик навел удар на артиллерию противника.
Зрители узнают, как проходят боевые будни российских военных, и погрузятся в изматывающую атмосферу столкновений. Фильм раскрывает, какой труд стоит за зачисткой каждого здания и каждого метра земли.
3. «Солнцепек»
Фильм Михаила Вассербаума и Максима Бриуса глубоко исследует события 2014 года, местами перекликаясь с драмой «Иди и смотри» Элема Климова. История разворачивается в Луганской области, где тысячи людей заточены на аэродромах Краматорска и Мариуполя.
Это первая из картин, которую спонсировал Евгений Пригожин. Главный герой — экс-участник войны в Афганистане Владислав Новожилов. Он пытается вывезти семью из зоны боевых действий. Но став очевидцем нападения уголовников, Новожилов попадает в Луганск и становится водителем кареты скорой помощи. В Афганистане Новожилов поклялся никогда больше не прикасаться к оружию, однако при обстреле погибает семья Владислава, и он вступает в ряды ЧВК. Далее сюжет разворачивается стремительно, и пересказать его без спойлеров невозможно.
4. «20/22»
Захватывающий сериал посвящен жестокой битве за Мариуполь. Лента поднимает вопросы о стойкости духа и о природе человека, о военных стратегиях и испытании боем.
Похожее на разлом словно разделяет жизнь России на «до» и «после». По сюжету картины студенты журфака МГУ Алиса и Данил спешат на митинг оппозиции. Данил скрывает, что его брат — воин из батальона «Сомали». Но драка с омоновцем и бегство от полицейских приводят его в зону СВО — в госпиталь к брату, а затем в ряды штурмовиков. Алиса едет за ним.
Это первый сериал, снятый на улицах Мариуполя. Соавтор сценария — взводный и боец «Сомали» Ринат Есеналиев. Фронтовой юмор и диалоги картины он не придумал, а взял из реальности.