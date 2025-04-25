Топ-10 лучших фильмов про СВО: сюжеты, которые пишет жизнь

Герою России Струне из 810 бригады морской пехоты на момент событий фильма было 24 года. На кадрах видеохроники он узнаваем по рюкзаку красного цвета. Потерявший ногу, во второй части картины он уже сам катается на картинге. Все трое бойцов доказывают, что ампутация — не приговор, и даже после протезирования можно улыбаться, жить и даже танцевать вальс.