В Омске поймали серийного похитителя велосипедов

Бдительный сотрудник комиссионного магазина рассказал полицейским о странном гражданине. Два дня подряд незнакомец сдавал в ломбард на улице Кирова велосипеды. 25 апреля в УМВД России по Омской области сообщили, что задержанный оказался вором-рецидивистом.
«Оперативники установили причастность мужчины к двум кражам велосипедов, которые хранились в подъездах многоэтажных домов пристегнутыми тросами к перилам. Первый велосипед злоумышленник похитил накануне из подъезда дома на улице 9 Линия, второй — из дома на улице Кирова», — говорится в сообщении.
43-летний омич, имеющий судимости за имущественные преступления, нанес владельцам колесной техники ущерб. Его оценили в пять тысяч и семь тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили сразу два уголовных дела по статье «Кража». Велосипеды изъяты из комиссионки.