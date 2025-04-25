В Омске поймали серийного похитителя велосипедов

43-летний омич, имеющий судимости за имущественные преступления, нанес владельцам колесной техники ущерб. Его оценили в пять тысяч и семь тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили сразу два уголовных дела по статье «Кража». Велосипеды изъяты из комиссионки.