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Новосибирск готов провести «Бессмертный полк» в любом формате

Но в праздничной программе его не заявили.

Источник: Комсомольская правда

Власти Новосибирска заверили, что технически готовы к проведению акции «Бессмертный полк» в любом формате. Однако в официальной программе празднования Дня Победы на 2025 год пока нет упоминания о шествии.

Праздничная программа ко Дню Победы в Новосибирске уже готова, однако традиционное шествие «Бессмертного полка» в ней пока не заявлено.

— На данный момент все службы города и области готовы технически к проведению акции «Бессмертный полк» как в онлайн, так и в оффлайн формате, — заявила представитель министерства региональной политики Новосибирской области Ирина Соловьева.

Тем временем подготовка к другим мероприятиям идёт полным ходом: запланированы концерты, митинги, салют и возложение цветов к памятникам.