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В районе вокзала «Воронеж-1» в выходные изменится схема движения

Это связано с проведением мероприятий, посвященных встрече поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге».

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

Схему движения в районе вокзала «Воронеж-1» временно изменят 26 и 27 апреля в связи с проведением мероприятий, посвященных встрече поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге», сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

С 18:00 субботы, 26 апреля, до 16:00 воскресенья, 27 апреля, запретят парковку и остановку автомобилей на улице Кольцовской — у железнодорожного вокзала «Воронеж-1», а также на площади Генерала Ивана Черняховского.

С 8:00 до 16:00 воскресенья, 27 апреля, перекроют движение по улице Кольцовской — от дома № 2 в направлении к дому № 1 по улице Мира.