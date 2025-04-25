В районе вокзала «Воронеж-1» в выходные изменится схема движения

С 18:00 субботы, 26 апреля, до 16:00 воскресенья, 27 апреля, запретят парковку и остановку автомобилей на улице Кольцовской — у железнодорожного вокзала «Воронеж-1», а также на площади Генерала Ивана Черняховского.