Передвижной выставочный комплекс Минобороны приедет в Уфу

В Правительстве Башкирии состоялось рабочее совещание, на котором обсудили организационные вопросы, связанные с проведением всероссийского проекта «Единство в памяти, сила в подвиге!». Так, 13 мая в Уфу прибудет специальный передвижной музейный комплекс, отправившийся в путь из Москвы 19 апреля.
Уникальная выставка разместится в девяти специально оборудованных вагонах. Для жителей и гостей Уфы подготовлена насыщенная интерактивная программа, включающая осмотр трофейных образцов военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны.
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