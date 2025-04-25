В Ростовской области ожидаются заморозки до −5 градусов. Предупреждение об этом опубликовали на сайте ГУ МЧС России по донскому региону.
— Заморозки в воздухе и на поверхности почвы возможны утром 27 апреля по северной половине, во второй половине ночи и утром 28, 29 и 30 апреля местами по области, — говорится в сообщении.
В указанный период возможно влияние на сельскохозяйственные культуры. Также из-за похолодания жителям региона рекомендуют быть осторожными на улице. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».