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В Ростовской области ожидаются заморозки до −5 градусов

По ночам и утром в Ростовской области прогнозируют заморозки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидаются заморозки до −5 градусов. Предупреждение об этом опубликовали на сайте ГУ МЧС России по донскому региону.

— Заморозки в воздухе и на поверхности почвы возможны утром 27 апреля по северной половине, во второй половине ночи и утром 28, 29 и 30 апреля местами по области, — говорится в сообщении.

В указанный период возможно влияние на сельскохозяйственные культуры. Также из-за похолодания жителям региона рекомендуют быть осторожными на улице. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».