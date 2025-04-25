В Самаре временно отключат холодную воду 29 и 30 апреля

В Самаре местных жителей предупредили о плановом ремонте на сетях водоснабжения. Работы проведут 29 апреля, об этом сообщили «РКС-Самара».
— Работы проведут с 10:00 29 апреля до 05:00 30 апреля. ХВС отключат по следующим адресам: ул. Авроры, 157, 161, 163, 163а, 165а, 167, 169, 114а, 114б; ул. Печерская, 47, 49, 51, 53; ул. Гагарина, 75а, 77/159, 74, 76, 82, 82а, 78, 84, 84а, 86; ул. Энтузиастов, 26, 27, 28, 29; ул. Уссурийская, 2, 2а, 3; ул. Артемовская, 44, 46, 48, 50; ул. Мориса Тореза 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78- ч/сектор, 79 (МКД 10-эт); — отметили в сообщении.
Также воду отключат в частном секторе по Черновской магистрали, переулку Строителей, переулку Водников, переулку Электриков, проспекту Среднему, ул. Булкина, пр. Ленина, ул. Первомайская, ул. Ново-Садовая. Все подробности указаны на сайте компании.