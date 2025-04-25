Из Петербурга запустят прямые рейсы в средиземноморский Тель-Авив

Из Петербурга в средиземноморский Тель-Авив самолеты начнут летать с 8 июня и будут делать это дважды в неделю. Рейс будет выполнять авиакомпания Red Wings на авиалайнерах SJ-100 с технической посадкой в Сочи. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 19,5 тысячи рублей.
Рейсы из Москвы в город-курорт на Красном море Эйлат запустят с 12 июня. Их тоже будет выполнять Red Wings на лайнерах SJ-100. Каждый четверг самолеты будут вылетать из аэропорта Жуковский в 8:50, так же совершая техническую посадку в Сочи. Цены на билеты стартуют от 26 040 рублей в одну сторону.
Кроме SJ-100 на маршрутах в Израиль планируется использовать самолеты семейства «Ту 214 / 204».
Помимо этого с 1 мая израильский авиаперевозчик EL AL возвращается на маршрут Москва — Тель-Авив. Рейсы будут выполняться 9 раз в неделю.
Всего с июня из России в Израиль будет осуществляться 34 прямых регулярных авиарейса — это почти вдвое больше, чем сейчас. Три авиакомпании — EL AL, Red Wings и Азимут — будут летать из Москвы, Петербурга и Сочи.