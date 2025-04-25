Из Петербурга запустят прямые рейсы в средиземноморский Тель-Авив

Рейсы из Москвы в город-курорт на Красном море Эйлат запустят с 12 июня. Их тоже будет выполнять Red Wings на лайнерах SJ-100. Каждый четверг самолеты будут вылетать из аэропорта Жуковский в 8:50, так же совершая техническую посадку в Сочи. Цены на билеты стартуют от 26 040 рублей в одну сторону.