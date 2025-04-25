Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Петербурга запустят прямые рейсы в средиземноморский Тель-Авив

Два новых регулярных рейса из России до израильских курортов запустят этим летом. Впервые с 2020 года появятся прямые авиарейсы из Москвы в Эйлат и из Петербурга в Тель-Авив, сообщает 25 апреля Министерство туризма Израиля.

Источник: Фонтанка.ру

Из Петербурга в средиземноморский Тель-Авив самолеты начнут летать с 8 июня и будут делать это дважды в неделю. Рейс будет выполнять авиакомпания Red Wings на авиалайнерах SJ-100 с технической посадкой в Сочи. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 19,5 тысячи рублей.

Рейсы из Москвы в город-курорт на Красном море Эйлат запустят с 12 июня. Их тоже будет выполнять Red Wings на лайнерах SJ-100. Каждый четверг самолеты будут вылетать из аэропорта Жуковский в 8:50, так же совершая техническую посадку в Сочи. Цены на билеты стартуют от 26 040 рублей в одну сторону.

Кроме SJ-100 на маршрутах в Израиль планируется использовать самолеты семейства «Ту 214 / 204».

Помимо этого с 1 мая израильский авиаперевозчик EL AL возвращается на маршрут Москва — Тель-Авив. Рейсы будут выполняться 9 раз в неделю.

Всего с июня из России в Израиль будет осуществляться 34 прямых регулярных авиарейса — это почти вдвое больше, чем сейчас. Три авиакомпании — EL AL, Red Wings и Азимут — будут летать из Москвы, Петербурга и Сочи.