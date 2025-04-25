Памятник полководцу Суворову появится в Екатеринбурге

Кроме того, комиссия приняла решение присвоить имя генерала Грачева скверу вдоль улицы Восточной (от Малышева до Ленина). Тем же решением одобрена установка трех мемориальных досок. Первую, посвященную ученой Руфине Образцовой, установят на фасаде здания по улице Белинского, 71. Доктор медицинских наук, профессор и специалист в области неврологии жила в доме с 1993 по 2022 год. Еще одна мемориальная табличка появится на фасаде здания по улице 8 Марта, 2. На ней изобразят участника Великой Отечественной войны Михаила Морозова, жившего в доме с 1971 по 1999 год. Третья табличка увековечит память почетного тренера Свердловской области по боксу Владимира Козлова.