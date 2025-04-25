Памятник полководцу Суворову появится в Екатеринбурге

В мэрии Екатеринбурга одобрили концепцию памятника генералиссимусу Александру Суворову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Такое решение принято на заседании комиссии по топонимике. Локацию для нового памятника определят позднее.
«Памятник Суворову в Сквере Одинцова будет “широкой спиной” заслонять памятник Кирову, и свысока взирать на проспект Ленина. Такое решение только что приняла комиссия по топонимике», — уточнил депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин.
Кроме того, комиссия приняла решение присвоить имя генерала Грачева скверу вдоль улицы Восточной (от Малышева до Ленина). Тем же решением одобрена установка трех мемориальных досок. Первую, посвященную ученой Руфине Образцовой, установят на фасаде здания по улице Белинского, 71. Доктор медицинских наук, профессор и специалист в области неврологии жила в доме с 1993 по 2022 год. Еще одна мемориальная табличка появится на фасаде здания по улице 8 Марта, 2. На ней изобразят участника Великой Отечественной войны Михаила Морозова, жившего в доме с 1971 по 1999 год. Третья табличка увековечит память почетного тренера Свердловской области по боксу Владимира Козлова.
В прошлом году памятник Суворову предлагалось установить возле памятника Сергею Кирову. В таком варианте проект одобрения комиссии не получил.