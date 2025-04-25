Предложено найти «новую физику» в свечении нейтрино из гамма-всплесков

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Исследователи из России предложили искать во вспышках гамма-всплесков так называемый спиновый свет нейтрино, гипотетически возникающий в результате взаимодействия этих частиц и сверхплотных скоплений материи. Открытие этого излучения укажет на наличие у нейтрино свойств, которые не предсказываются Стандартной моделью физики частиц, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«В обычных условиях спиновое излучение нейтрино крайне мало. Однако в астрофизике возникают благоприятные условия: высокие энергии нейтрино, мощные магнитные поля и плотные среды, усиливающие это излучение. Особый интерес для спинового излучения нейтрино представляют гамма-всплески, поскольку они считаются источниками нейтрино высокой энергии», — говорится в сообщении.
В 2002 году российские физики Алексей Лобанов и Александр Студеникин открыли теоретические свидетельства того, что если нейтрино обладает ненулевой массой и магнитным моментом, то взаимодействия этих частиц со сверхплотными скоплениями материи должны порождать так называемый спиновый свет. Оно возникает в том случае, если спин нейтрино «переворачивается» при взаимодействиях с окружающим веществом, что сопровождается излучением частицы света.
Данная идея вызвала огромный интерес со стороны научного сообщества и спровоцировала бурное обсуждение того, существует ли это излучение. Диспуты связаны с тем, что открытие этого излучения будет означать, что нейтрино обладают свойствами, выходящими за пределы общепринятых представлений об устройстве мира элементарных частиц. Для этого, однако, необходимо найти объекты, которые излучают достаточно сильный спиновый свет нейтрино.
Студеникин и исследователи из МФТИ, доценты Физтеха Александр Григорьев и Алексей Тернов, проанализировали возможные источники этого свечения и предложили искать его в различных катастрофических процессах в космосе, способных порождать плотные скопления материи, а также большое число нейтрино высоких и низких энергий. Проведенные учеными расчеты показывают, что наиболее перспективными кандидатами на роль источников этого свечения являются гамма-всплески, порожденные слиянием двух нейтронных звезд.
«Мы планируем подробнее изучить явление и учесть различные факторы, которые могут на него существенно влиять в компактных астрофизических объектах. Таковыми являются сложное движение вещества, его поляризация и прочее. Кроме того, необходимо детально изучить поляризационные свойства излучения, так как они могут быть существенны при его идентификации на фоне других типов излучений», — подытожил Григорьев, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.