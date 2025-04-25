Предложено найти «новую физику» в свечении нейтрино из гамма-всплесков

«Мы планируем подробнее изучить явление и учесть различные факторы, которые могут на него существенно влиять в компактных астрофизических объектах. Таковыми являются сложное движение вещества, его поляризация и прочее. Кроме того, необходимо детально изучить поляризационные свойства излучения, так как они могут быть существенны при его идентификации на фоне других типов излучений», — подытожил Григорьев, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.