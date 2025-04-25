«Боевая игра без грязи»: наставник «Ладьи» С. Лопушанский — о встрече с ЦСК ВВС

«Хорошая боевая игра без грязи, качественная с обеих сторон. Нам и сопернику хотелось победить. Ребята показали свои лучшие качества. В этом составе провели крайний матч. Есть выпускники. Пожелали им доброго пути в большой хоккей. С остальными будем готовиться к следующему сезону», — сказал главный тренер «Ладьи» Сергей Лопушанский.