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«Боевая игра без грязи»: наставник «Ладьи» С. Лопушанский — о встрече с ЦСК ВВС

Главный тренер тольяттинской молодежки уверен: его подопечные показали на льду свои лучшие качества.

Главный тренер тольяттинской молодежки уверен: его подопечные показали на льду свои лучшие качества.

«Ладья» принимала самарский ЦСК ВВС днем 25 апреля. Хозяева уступили по буллитам — 3:4 (12+). За них забили Данил Бородин и Александр Бажухин в первом периоде и Александр Морозов в третьем.

В составе «летчиков» отличились Владислав Савватеев, Степан Игнатов и Даниил Рангаев. Победный бросок на счету воспитанника тольяттинской школы хоккея Остапа Маслова.

«Хорошая боевая игра без грязи, качественная с обеих сторон. Нам и сопернику хотелось победить. Ребята показали свои лучшие качества. В этом составе провели крайний матч. Есть выпускники. Пожелали им доброго пути в большой хоккей. С остальными будем готовиться к следующему сезону», — сказал главный тренер «Ладьи» Сергей Лопушанский.

Ранее впечатлениями от встречи с тольяттинцами поделился автор победной шайбы Остап Маслов.

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